Giá xăng giảm mạnh từ 15h chiều nay 15/10, E10 giảm hơn 1.200 đồng/lít

Giá xăng chiều ngày 15/10 giảm sâu. Ảnh: PVOIL.

Theo thông báo điều hành của Bộ Công Thương, từ 15h ngày 15/10/2026, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5 RON 92 được điều chỉnh xuống còn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá xăng E10 RON 95-III giảm mạnh hơn, xuống mức không cao hơn 27.029 đồng/lít, tương ứng giảm 1.225 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 thấp hơn xăng E10 RON 95-III là 58 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít, xuống mức tối đa 29.106 đồng/lít. Ngược lại, dầu madút 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên mức không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Bộ Công Thương quy định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu madút.

Về chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước, mức chi đối với dầu madút là 500 đồng/kg. Xăng sinh học và dầu diesel không được chi sử dụng quỹ trong kỳ điều hành này.