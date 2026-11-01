Giá xăng giảm mạnh từ 0h ngày 1/11

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường, áp dụng từ 0h ngày 1/11/2026.

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Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, đưa mức giá bán tối đa xuống còn 24.223 đồng/lít.

Đối với xăng E10RON95-III, giá bán giảm 1.575 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 24.159 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E10RON95-III thấp hơn xăng E5RON92 là 64 đồng/lít.

Đợt giảm giá này được thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo nghị quyết, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trước thời điểm điều chỉnh, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thuế suất áp dụng đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Việc giảm thuế được triển khai trong bối cảnh giá xăng dầu thời gian qua có nhiều biến động, nhằm góp phần ổn định thị trường, giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng. Trong đó, xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, lên mức tối đa 26.027 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít, đạt 25.734 đồng/lít.

Cùng thời điểm, dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức 30.246 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.