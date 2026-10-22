Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít từ 15 giờ ngày 22/10

Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo diễn biến biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, đưa giá bán lẻ tối đa xuống mức 25.360 đồng/lít.

Đối với xăng E10 RON95-III, giá giảm mạnh 1.816 đồng/lít, xuống mức tối đa 25.210 đồng/lít. Như vậy, sau điều chỉnh, giá xăng E10 RON95-III thấp hơn xăng E5 RON92 148 đồng/lít.

Trái ngược với đà giảm của giá xăng, các mặt hàng dầu ghi nhận xu hướng tăng.

Theo đó, dầu diesel 0.05S tăng 450 đồng/lít, đưa giá bán lẻ tối đa lên mức 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S cũng được điều chỉnh tăng, lên mức giá bán tối đa 22.370 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo cơ quan quản lý, trong chu kỳ điều hành vừa qua, thị trường xăng dầu thế giới chịu tác động bởi những diễn biến căng thẳng địa chính trị và sự giằng co trong nguồn cung - cầu nhiên liệu trên toàn cầu. Sự dịch chuyển của giá thành phẩm nhiên liệu trên thị trường quốc tế là cơ sở để liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ trong nước nhằm bảo đảm tính tiệm cận và linh hoạt.

Cơ quan điều hành khẳng định, công tác quản lý giá xăng dầu tiếp tục hướng tới mục tiêu hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp cung ứng và người tiêu dùng; đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.