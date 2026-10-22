Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng

Ảnh minh họa (AI).

Theo đó, giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (22/10) giảm mạnh, trong đó xăng E10RON95-III hạ 1.816 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel và mazut đều tăng.

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước.

Xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ngược chiều với xăng, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Các mặt hàng đều không chi sử dụng quỹ.

Sau kỳ điều hành ngày 15/10, có 14 thương nhân đầu mối đã chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít xăng dầu so với mức giá mà liên bộ Công Thương - Tài chính công bố, góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí.