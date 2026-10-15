Giá xăng giảm mạnh, dầu mazut tăng hơn 1.000 đồng/kg

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Theo thông tin điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương, liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và thực hiện các quy định về bình ổn giá.

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 15/10, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 là 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít. Như vậy, giá xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III là 58 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0,05S có giá bán tối đa 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.043 đồng/kg, lên mức không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, trong kỳ điều hành này, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới giảm. Cụ thể, giá xăng RON92 dùng pha chế xăng E5RON92 giảm 3,44%; xăng RON95 dùng pha chế xăng E10RON95-III giảm 5,39%. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 1,11% và dầu mazut tăng 7,14%.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ quyết định trích lập 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; chi sử dụng 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Các mặt hàng dầu diesel và dầu mazut không trích lập quỹ trong kỳ này.

Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp các cơ quan chức năng giám sát việc bảo đảm nguồn cung và kịp thời đề xuất giải pháp bình ổn giá xăng dầu.