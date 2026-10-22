Giá xăng giảm mạnh, có nơi giảm hơn 2.100 đồng/lít

Hôm nay 22/10, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xuống 25.361 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, xuống 25.213 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, lên 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/lít lên 23.373 đồng/lít.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp đầu mối cũng đã công bố giảm thêm 350 đồng/lít với các loại xăng dầu so với giá nhà nước công bố.

Như vậy, một số nơi giá xăng sẽ giảm xuống ngưỡng 1.960-2.166 đồng/lít so với giá hiện hành.

Nhiều thương nhân đầu mối xăng dầu giảm thêm 300-350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố (Ảnh: Hồng Hạnh).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ngưỡng 300 đồng và không chi Quỹ với các loại xăng dầu.

Hiện Bộ Công thương đang sửa nghị định kinh doanh xăng dầu, thay thế cho tất cả các nghị định trước đây. Văn bản này đã 14 lần dự thảo lấy ý kiến rộng rãi và 4 lần xin ý kiến thành viên chính phủ.

Ngày 21/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công thương, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo trên.

Thủ tướng yêu cầu dự thảo Nghị định phải bảo đảm tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Quá trình thực hiện phải có lộ trình phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Đồng thời, cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông, tổ chức hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Về cơ chế giá, Thủ tướng yêu cầu đổi mới theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong đó, Nhà nước phải kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, ngăn chặn đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công thương được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu đã được chỉ ra qua thanh tra; không để lợi dụng chính sách nhằm trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Bộ Công thương được yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Nghị định và các kiến nghị tại Tờ trình 8153 ngày 8/10/2026; tiếp thu, giải trình đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 10/11/2026.