Chiều 22/10, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 1.610 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm mạnh hơn với mức giảm 1.816 đồng/lít còn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.240 đồng/lít lên mức 23.370 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với xăng ở mức 300 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp sau 6 phiên tăng, dầu diesel bật tăng sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Giá xăng giảm mạnh, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít

Liên quan đến nghị định kinh doanh xăng dầu, lãnh đạo Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo nghị định trước 10/11, trong đó giảm khâu trung gian, tái cơ cấu thương nhân đầu mối và đổi mới cơ chế điều hành giá xăng dầu.

Theo phương án được Bộ Công Thương đề xuất, Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được tự quyết định, công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại nghị định.

Sau khi điều chỉnh giá xăng dầu, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Liên quan đến thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần tăng mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 5%, còn giá dầu WTI tăng hơn 10%.

Sang tuần này, giá dầu quốc tế có xu hướng đi lên, sau khi hạ nhiệt ở 2 phiên đầu tuần. Giá dầu Brent đã vượt mức 110 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 12h57' ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng lên mức 111,1 USD/thùng, tăng 2,11%, trong khi giá dầu WTI niêm yết ở mức 99,02 USD/thùng, tăng 1,92% so với phiên liền trước.