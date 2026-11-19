Từ 15h ngày 19.11, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm, trong đó xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, còn 18.576 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, xuống 19.100 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, xuống còn 19.100 đồng/lít từ chiều 19.11.2026. Ảnh: Tuấn Đông

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán tối đa xăng E5 RON92 giảm từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít. Chênh lệch giữa hai loại xăng sau điều chỉnh là 524 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, còn 26.347 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, xuống 18.671 đồng/kg.

Nguồn: Bộ Công Thương

Trong kỳ điều hành này, theo sự điều hành của Chính phủ, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không trích lập đối với dầu diesel và không chi sử dụng quỹ.

Giá xăng trong nước giảm liên tục từ đầu tháng 11. Riêng trong kỳ điều hành ngày 12.11, xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít; dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít và dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg.

Tính cả kỳ điều hành ngày 19.11, xăng đã có 5 lần giảm liên tiếp từ đầu tháng. So với cuối tháng 10, giá E10 đã giảm tổng cộng khoảng 6.630 đồng/lít, trong khi dầu diesel giảm khoảng 3.900 đồng/lít.

Việc giá trong nước giảm liên tục diễn ra sau khi Chính phủ đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1.11, áp dụng đến hết ngày 31.3.2027. Chính sách này được dự kiến làm ngân sách hụt thu hơn 7.672 tỉ đồng, đồng thời góp phần kéo giảm giá bán trong nước.

Đà giảm giá trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu thô quốc tế tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại dư cung. Chốt phiên 18.11, giá dầu Brent giảm 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng; dầu WTI giảm 3,2%, còn 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26.8.

Theo Reuters, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13.11 tăng 3,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo. Tồn kho xăng cũng tăng 5,2 triệu thùng, trong khi nguồn cung từ khu vực Trung Đông gia tăng, củng cố lo ngại thị trường toàn cầu dư cung.

Tính bình quân giữa hai kỳ điều hành 12.11 và 19.11, giá xăng RON95 trên thị trường thế giới giảm 2,65%, xuống khoảng 103,2 USD/thùng; dầu diesel giảm 2,33%, còn khoảng 148,7 USD/thùng; dầu mazut giảm 5,81%, xuống khoảng 584,5 USD/tấn.

Song song với diễn biến giá, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, thay thế các quy định hiện hành. Theo hướng được đưa ra trong dự thảo, doanh nghiệp đầu mối có thể được chủ động quyết định giá bán theo công thức và các yếu tố chi phí do Nhà nước quy định, thay vì áp dụng cơ chế Nhà nước công bố giá định kỳ như hiện nay.

Dự thảo cũng tiếp tục đặt yêu cầu thương nhân đầu mối duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng. Đồng thời, Bộ Công Thương đề xuất thu hẹp hoạt động mua bán xăng dầu giữa các thương nhân phân phối, chỉ thực hiện trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc tình huống khẩn cấp.

Một thay đổi lớn khác được đưa vào dự thảo là chấm dứt việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027, cùng với cơ chế xử lý số dư quỹ sau khi chuyển sang phương thức điều hành mới.

Như vậy, thị trường xăng dầu trong nước đang cùng lúc có hai diễn biến: giá bán lẻ giảm theo đà đi xuống của thị trường thế giới, trong khi cơ chế quản lý, dự trữ và điều hành giá cũng được Bộ Công Thương đề xuất thay đổi theo hướng tăng tính chủ động của doanh nghiệp.