Giá xăng, dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều chỉnh giá bán lẻ chiều 26-11. Ảnh: Hải Quân

Trong kỳ điều hành này, Liên bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít, dầu diesel là 500 đồng/lít; dầu mazut là 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, từ 15h ngày 26-11, xăng E5 RON 92 giảm 185 đồng/lít, về mức 18.391 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giảm 44 đồng/lít, có giá bán lẻ tối đa 19.056 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có 6 lần giảm liên tiếp từ đầu tháng 11-2026.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít, về mức 24.965 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, về mức 17.570 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 52 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 23 lần, giảm 27 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 21 lần, giảm 27 lần và 4 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 11 lần tăng giá, 14 lần giảm giá.