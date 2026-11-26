Từ 15h chiều nay, xăng E5 RON 92 giảm 185 đồng/lít xuống còn 18.391 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 44 đồng/lít xuống còn 19.056 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu giảm mạnh vào chiều nay. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít xuống còn 24.965 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg xuống 17.570 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành quyết định trích lập 1.400 đồng/lít đối với các loại xăng sinh học; 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/lít đối với dầu mazut vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG).

Giá xăng giảm lần thứ 6 liên tiếp. Ảnh: PLX

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.