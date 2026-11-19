Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành chiều nay, liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15h ngày 19/11/2026 như sau:

Xăng E5 RON 92: không cao hơn 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành;

Xăng E10 RON 95-III: không cao hơn 19.100 đồng/lít, giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành;

Dầu diesel: không cao hơn 26.347 đồng/lít, giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành;

Dầu mazut: không cao hơn 18.671 đồng/kg, giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau, tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý 4 năm nay do xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh, cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 giảm tùy từng mặt hàng: xăng RON 92 ở mức 100,784 USD/thùng (giảm 3,07%), xăng RON 95 103,216 USD/thùng (giảm 2,65%), dầu diesel 148,730 USD/thùng (giảm 2,33%), dầu mazut 584,472 USD/tấn (giảm 5,81%).

Liên quan đến thị trường xăng dầu trong nước, ngày 17/11 vừa qua, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3055 phê duyệt chủ trương điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, quy hoạch được rà soát tổng thể theo từng vùng, trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861 ngày 18/7/2023 cùng các nội dung điều chỉnh tại Quyết định số 2579 ngày 8/10/2026, nhằm đáp ứng các định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh mới, đồng thời đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đợt điều chỉnh tập trung vào 5 nhóm nội dung: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch; xem xét mức độ phù hợp của hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển.

Rà soát, đánh giá tình hình triển khai các nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT, xác định nội dung còn phù hợp cần kế thừa và nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung.

Cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng.

Rà soát, đối chiếu Quy hoạch với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan.

Bộ Công Thương giao Cục Năng lượng - Dầu khí chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát tổng thể, lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch và thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình lập điều chỉnh. Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phải hoàn thành, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trong quý 3/2027.