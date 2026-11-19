Giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 19/11. Ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 18.576 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm, dầu diezen 0.05S không cao hơn 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm trong thời gian qua.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3081/QĐ-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu mazut là 800 đồng/kg, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các loại xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11/2026 về giá xăng tại Thái Lan là 30.434 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 đồng/lít; Trung Quốc: 34.025 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.100 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan là 31.335 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 đồng/lít; Lào: 37.956 đồng/lít; Trung Quốc 30.970 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.347 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.