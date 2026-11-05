Giá xăng giảm lần thứ 3 liên tiếp, xăng E10 RON 95 còn hơn 21 ngàn đồng/lít

Giá xăng tiếp tục giảm lần thứ 3 liên tiếp từ đầu tháng 11-2026. Ảnh: Hải Quân

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít, dầu mazut là 500 đồng/kg. Sau điều chỉnh, từ 15h ngày 5-11, xăng E5 RON 92 giảm 2.305 đồng/lít, về mức 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giảm 2.075 đồng/lít, có giá bán lẻ tối đa 21.156 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có 3 lần giảm giá liên tiếp từ đầu tháng 11-2026. Tương tự, giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, về mức 28.696 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, về mức 22.005 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 49 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 23 lần, giảm 24 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 21 lần, giảm 24 lần và 4 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 11 lần tăng giá, 11 lần giảm giá.