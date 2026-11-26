Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít, về mốc 18.391 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít, về mức 19.056 đồng/lít.

Bên cạnh đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.382 đồng/lít, không cao hơn 24.965 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: xăng sinh 1.400 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít, dầu mazut 1.000 đồng/kg; không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 6 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 5 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam tiếp tục về mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô vào tuần trước ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Sang tuần này, sau khi giảm mạnh ở phiên đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, giá dầu quốc tế có xu hướng tăng trở lại.

Theo dữ liệu từ Oilprice, ngày 26-11, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,25 USD/thùng, tăng 0,68%; giá dầu WTI ở mức 84,41 USD/thùng, tăng 0,87% so với phiên liền trước.