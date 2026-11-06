Giá xăng giảm hơn 5.100 đồng/lít trong 5 ngày, dầu thế giới bất ngờ bật tăng

15h ngày 5/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố đợt điều chỉnh mới với mức giảm mạnh hơn. Ảnh minh họa.

Giá xăng giảm gần 20% chỉ trong 5 ngày

Thị trường xăng dầu Việt Nam ghi nhận ba đợt giảm giá liên tiếp từ ngày 1 đến 5/11, đưa giá xăng về mức thấp hơn đáng kể so với cuối tháng 10.

Đáng chú ý, xăng E5RON92 giảm tổng cộng 5.129 đồng/lít, tương đương 19,7%, từ mức 26.027 đồng/lít xuống còn 20.898 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 4.578 đồng/lít, tương đương 17,8%, từ 25.734 đồng/lít xuống 21.156 đồng/lít.

Đợt giảm đầu tiên diễn ra từ 0h ngày 1/11, khi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, còn 24.223 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít.

Chỉ hai ngày sau, từ 22h ngày 3/11, giá xăng tiếp tục giảm. Xăng E5RON92 giảm thêm 1.020 đồng/lít, còn 23.203 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, xuống 23.231 đồng/lít.

Đến 15h ngày 5/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố đợt điều chỉnh mới với mức giảm mạnh hơn. Xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xuống 20.898 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, còn 21.156 đồng/lít.

Như vậy, sau ba lần giảm trong thời gian ngắn, giá xăng E5RON92 đã xuống dưới 21.000 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít.

Giá xăng giảm qua 3 đợt đầu tháng 11

Đơn vị giá bán và mức giảm: đồng/lít. Các mức giá là giá bán tối đa. Tổng mức giảm tính từ giá áp dụng ngày 29/10 đến sau điều chỉnh 5/11/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Với một lần mua 40 lít xăng E5RON92, người tiêu dùng tiết kiệm được 205.160 đồng so với mức giá cuối tháng 10. Đối với cùng lượng xăng E10RON95-III, khoản chênh lệch là 183.120 đồng.

Mức giảm này tác động trực tiếp đến chi phí nhiên liệu của người dân, nhất là những trường hợp thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân hoặc kinh doanh vận tải bằng xe chạy xăng.

Diesel vẫn gần 29.000 đồng/lít, mazut giảm mạnh

Không chỉ xăng, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành chiều 5/11, nhưng mức giảm có sự khác biệt đáng kể.

Theo Bộ Công Thương, giá dầu diesel 0,05S giảm 180 đồng/lít, xuống mức tối đa 28.696 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3,5S giảm tới 1.969 đồng/kg, còn 22.005 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 3/11, dầu diesel đã giảm 1.370 đồng/lít, còn dầu mazut tăng 378 đồng/kg.

Tính từ mức giá áp dụng cuối tháng 10, dầu diesel đã giảm tổng cộng 1.550 đồng/lít, tương đương khoảng 5,1%. Dầu mazut giảm ròng 1.591 đồng/kg, tương đương khoảng 6,7%.

Mặc dù giảm giá, dầu diesel vẫn ở mức gần 29.000 đồng/lít, cao hơn xăng E5RON92 gần 7.800 đồng/lít. Diễn biến này đáng chú ý đối với doanh nghiệp vận tải hàng hóa, logistics và các ngành sử dụng nhiều nhiên liệu diesel.

Bảng giá xăng dầu từ 15h ngày 5/11

Đơn vị: đồng/lít, riêng dầu mazut tính bằng đồng/kg. Giá bán tối đa từ 15h ngày 5/11/2026. Mức chênh lệch so với các mốc giá áp dụng ngày 3/11 và 29/10. Nguồn: Bộ Công Thương.

Giá xăng thành phẩm thế giới giảm hơn 10%

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ tính giá từ ngày 3 đến 5/11, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm mạnh ở hầu hết các mặt hàng.

Giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 bình quân ở mức 112,615 USD/thùng, giảm 11,61% so với kỳ trước. Xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III giảm 10,98%, xuống 113,865 USD/thùng.

Giá dầu mazut giảm 11,29%, còn 732,785 USD/tấn. Riêng dầu diesel giảm nhẹ 0,44%, xuống 163,595 USD/thùng.

Biên độ giảm giá thành phẩm thế giới giữa các mặt hàng có sự chênh lệch rõ rệt, đặc biệt khi giá xăng giảm hơn 10% nhưng dầu diesel chỉ giảm chưa đến 0,5%.

Bên cạnh diễn biến của thị trường, chính sách thuế cũng tác động trực tiếp đến giá xăng trong nước.

Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trong kỳ điều hành ngày 5/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học và 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Dầu diesel không trích lập Quỹ. Mức chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng trên đều bằng 0.

Việc điều hành được thực hiện theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Dầu thế giới đảo chiều, Brent tiến sát 100 USD/thùng

Trái với xu hướng giảm giá xăng dầu tại Việt Nam, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/11.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, dầu Brent tăng 3,67 USD, tương đương 3,88%, lên 98,29 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,40 USD, tương đương 2,72%, lên 90,52 USD/thùng.

Đây là mức chốt phiên ngày 5/11, tương ứng sáng 6/11 theo giờ Việt Nam.

Giá dầu thế giới sáng 6/11/2026

Nguồn: Reuters. Giá chốt phiên giao dịch ngày 5/11/2026 tại thị trường Mỹ, tương ứng sáng ngày 6/11 theo giờ Việt Nam. Đơn vị: USD/thùng.

Đà phục hồi xuất hiện ngay sau khi hai loại dầu chủ chốt giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngày 4/11, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Theo Reuters, những sự cố liên quan đến tàu chở dầu tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục gây lo ngại về khả năng duy trì nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu thô.

Cơ quan Hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ghi nhận ít nhất 5 vụ việc liên quan đến tàu thuyền trong khu vực kể từ đầu tuần.

Diễn biến này khiến thị trường thận trọng hơn trước khả năng hoạt động vận tải dầu mỏ sớm trở lại bình thường. Những thay đổi trong triển vọng nguồn cung, chi phí vận chuyển và mức độ an toàn của các tuyến hàng hải tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu quốc tế.

Chỉ trong hai phiên liên tiếp, dầu Brent đã giảm hơn 8% rồi phục hồi gần 4%, cho thấy mức độ biến động lớn của thị trường năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước sẽ diễn biến thế nào?

Sau ba đợt giảm liên tiếp, giá xăng trong nước đã thấp hơn đáng kể so với cuối tháng 10. Tuy nhiên, việc giá dầu thế giới phục hồi mạnh đặt ra câu hỏi về xu hướng giá xăng dầu trong những kỳ điều hành tiếp theo.

Giá bán lẻ xăng dầu Việt Nam được xác định trên cơ sở giá thành phẩm thế giới trong kỳ tính giá, biến động tỷ giá cùng các yếu tố thuế, chi phí kinh doanh và biện pháp bình ổn giá.

Vì vậy, việc dầu Brent và WTI tăng trong một phiên chưa đồng nghĩa với giá xăng dầu trong nước sẽ tăng ngay ở kỳ điều hành kế tiếp. Trong ngắn hạn, đợt giảm giá xăng mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh sử dụng xăng. Tuy nhiên, mức giảm của dầu diesel còn hạn chế so với xăng, khiến tác động đến chi phí vận tải hàng hóa có thể khác biệt đáng kể.

Diễn biến giá dầu thế giới trong những phiên tới, đặc biệt là khả năng duy trì đà phục hồi của Brent và WTI, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng giá thành phẩm xăng dầu và các quyết định điều hành trong nước.