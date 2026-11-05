Giá xăng giảm hơn 2.000 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 5-11

Chiều nay 5-11, liên bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước, sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm mạnh.

Sau điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá mới là 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó); xăng E10RON95-III có giá mới là 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít).

Dầu diesel 0,05S có giá mới 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S có giá mới 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg).

Như vậy, cả 4 mặt hàng xăng dầu đều giảm giá trong kỳ điều hành chiều nay.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 3-11 và 5-11 giảm mạnh. Trong đó, giá xăng RON92 giảm 11,61%, xăng RON95 giảm 10,98%, dầu mazut giảm 11,29%. Riêng dầu diesel giảm 0,44%.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít đối với xăng sinh học và 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Dầu diesel không trích lập. Quỹ bình ổn giá xăng dầu không chi sử dụng đối với các mặt hàng.

Từ ngày 29-10 đến trước kỳ điều hành chiều 5-11, giá xăng dầu trong nước đã qua 3 lần điều chỉnh. Cụ thể, ngày 29-10, liên bộ điều hành giá định kỳ (tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu). Ngày 31-10, Bộ Công thương thông báo giảm giá 1 mặt hàng xăng, áp dụng từ 0 giờ ngày 1-11, do thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0%. Đến ngày 3-11, giá xăng E5RON92 và E10RON95 tiếp tục giảm lần lượt 1.020 đồng/lít và 928 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 378 đồng/kg (do bối cảnh giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, giá cơ sở xăng giảm trên 10%).