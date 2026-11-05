Giá xăng giảm hơn 2.000 đồng/lít

Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, tại kỳ điều hành ngày 5/11/2026, cơ quan quản lý thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo các quy định hiện hành, bảo đảm bám sát xu hướng thị trường thế giới và hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia thị trường.

Cụ thể, sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu phổ biến được điều chỉnh như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít. Xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít. Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mức trích lập đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít, dầu madút 500 đồng/kg; dầu điêzen không thực hiện trích lập. Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu trong kỳ này.

Giá bán mới được áp dụng từ 15h ngày 5/11/2026. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm điều chỉnh giá bán theo quy định, không muộn hơn thời điểm nêu trên.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trong nước và thế giới để điều hành giá xăng dầu phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.