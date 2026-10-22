Giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

Trong kỳ điều hành ngày 22/10 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng/lít, xuống còn 25.361 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 III hạ 1.816 đồng/lít xuống mức giá mới 25.213 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel và dầu mazut lần lượt tăng 444 đồng và 1.238 đồng lên các mức giá mới 29.550 đồng/lít và 23.373 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít đối với xăng sinh học. Các mặt hàng dầu diesel và dầu mazut không trích lập quỹ. Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng giảm mạnh từ 15h ngày 22/10/2026.

Việc điều chỉnh giá bán do các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định, nhưng không sớm hơn 15h ngày 22/10 đối với mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15h cùng ngày đối với mặt hàng giảm giá.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ này chịu tác động từ nhiều yếu tố, gồm thông tin nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công các cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bốc cháy khi đi qua eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.

Những diễn biến này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng trong những ngày qua, tác động đến giá bán lẻ trong nước.