Từ 15h hôm nay, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít xuống 26.971 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 1.225 đồng/lít xuống còn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu có biến động trái chiều trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Cụ thể, dầu diesel giảm 22 đồng/lít còn 29.106 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg lên 22.135 đồng/kg.

Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít. Ảnh: PVO

Kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành quyết định trích lập 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và chi 500 đồng/kg đối với dầu mazut từ Quỹ bình ổn xăng dầu.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời.