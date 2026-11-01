Tối ngày 31-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1-11.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giữ nguyên 30.246 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.596 đồng/kg.

Giá xăng giảm gần 2.000 đồng/lít từ 0 giờ ngày 1-11. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Giá xăng dầu trong nước cụ thể như sau:

Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 1-11 chỉ áp dụng với xăng các loại. Dầu diesel và dầu mazut vốn không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không chịu tác động trực tiếp từ chính sách này.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với các loại xăng.