Giá xăng giảm gần 2.000 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 22/10

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Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, tại kỳ điều hành ngày 22/10/2026, liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không chi sử dụng Quỹ trong kỳ điều hành này.

Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 22/10/2026 như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Xăng E10RON95-III: Không cao hơn 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 23.373 đồng/kg, tăng 738 đồng/kg.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán cụ thể theo quy định, nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 22/10/2026.