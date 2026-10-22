Giá xăng giảm đến hơn 1.800 đồng/lít

Giá xăng giảm mạnh đến hơn 1.800 đồng/lít từ 15h ngày 22/10. Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương cho biết, mỗi lít xăng sinh học trích lập quỹ bình ổn giá 300 đồng trong kỳ điều hành ngày 22/10. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ này với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào.

Cùng với việc trích lập quỹ như trên, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh. Xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Như vậy, chênh lệch giữa xăng E5RON92 và xăng E10RON95 là 148 đồng/lít.

Trong khi đó với mặt hàng dầu lại tăng giá. Dầu diezel 0,05S không cao hơn 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 23.373 đồng/kg, tăng 1.238 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Đây là lần giảm mạnh giá xăng thứ hai liên tiếp trong tháng 10/2026. Tổng mức giảm trong 2 lần này là hơn 3.000 đồng/lít xăng E10RON92.