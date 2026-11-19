Giá xăng E10 RON 95-III giảm 740 đồng, xuống 19.100 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng giảm 480-1.070 đồng/lít, kg, trong đó diesel có giá mới 26.340 đồng, mazut 18.670 đồng/kg.

Từ đầu tháng 11 đến nay, giá xăng trong nước đã có 5 kỳ được điều chỉnh giảm; dầu diesel một lần giữ nguyên và 4 kỳ giảm. Tổng cộng, mỗi lít xăng E10 giảm 6.630 đồng, dầu diesel thấp hơn 3.900 đồng so với cuối tháng trước.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mỗi lít xăng sinh học 200 đồng, dầu mazut 800 đồng/kg. Nhà điều hành cũng ngừng sử dụng quỹ với tất cả mặt hàng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành định kỳ như hiện nay.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ, hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày.