Giá xăng giảm 2.300 đồng/lít

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít; cuối cùng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 5/11 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.898 đồng/lít

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 21.156 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 28.696 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 22.005 đồng/kg

Trong phiên điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Trong khi đó không thực hiện chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 2 phiên giảm. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Ảnh minh họa

Trước đó, giá xăng dầu đã có phiên giảm mạnh từ 22h ngày 3/11 do giá cơ sở mặt hàng xăng tại kỳ điều hành này giảm trên 10% so với kỳ liền kề trước đó. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 920 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 370 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, mức biến động vượt ngưỡng 10% theo Nghị quyết 55, do đó cơ quan điều hành quyết định điều chỉnh giá ngay trong tối 3/11, thay vì chờ kỳ điều hành định kỳ tiếp theo.

Liên quan đến thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 5/11, giá dầu thế giới tiếp tục giảm phiên thứ tư liên tiếp khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Washington sẽ tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông.

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,85%, xuống còn 93,82 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 1,36%, còn 86,92 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 4/11, cả hai loại dầu đều lao dốc hơn 8%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung dầu vùng Vịnh - đã phục hồi gần mức trước xung đột, dù chi phí vận chuyển vẫn cao hơn.

JPMorgan ước tính thị trường dầu toàn cầu chuyển sang trạng thái dư cung khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và tăng lên 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Các chuyên gia cảnh báo Tổng thống Trump vẫn có thể tiếp tục leo thang căng thẳng thông qua các quyền hạn đối ngoại, trong khi lượng dự trữ dầu thương mại tại các quốc gia tiêu thụ lớn đang ở gần mức thấp nhất trong 15 năm.

Tại Mỹ, dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất đều giảm trong tuần trước, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đạt mức cao nhất trong một năm.