Giá xăng giảm 1.225 đồng/lít sau 6 phiên tăng liên tiếp

Theo đó, liên bộ Công thương - Tài chính đã giảm xăng E5RON92 732 đồng/lít so với kỳ trước, xuống còn 26.971 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, còn 27.029 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít, xuống còn 29.106 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên 22.135 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng sinh học. Dầu diesel và dầu mazut không trích lập quỹ. Riêng dầu mazut kỳ này được chi sử dụng quỹ ở mức 500 đồng/kg. Các mặt hàng xăng sinh học và dầu diesel không được chi sử dụng quỹ.

Như vậy, sau 6 phiên tăng liên tiếp, giá xầu đã có phiên giảm đầu tiên.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 8-10 và 15-10 giảm 3,44% đối với xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; giảm 5,39% đối với xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 1,11% và dầu mazut tăng 7,14%.

Thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động của nhiều yếu tố, gồm OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.