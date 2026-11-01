Giá xăng E5RON92 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Tối 31/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.159 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giữ nguyên 30.240 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 23.590 đồng/kg. Chính sách đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 1/11 chỉ áp dụng với xăng các loại. Dầu diesel và dầu mazut vốn không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên không chịu tác động trực tiếp từ chính sách này.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 31/10/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 VNĐ/lít. Giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Như vậy, ngoài chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, một số sắc thuế khác áp dụng với mặt hàng xăng dầu cũng đang được miễn, giảm.

Theo Bộ Công Thương, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, kéo dài các chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.

Thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng tiếp tục duy trì ở mức 0 đồng/lít. Xăng dầu cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách đặc thù, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.