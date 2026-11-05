Giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, dầu diesel giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày 5/11

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Theo mức giá bán mới, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 20.898 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít. Giá dầu diesel 0,05S không cao hơn 28.696 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, tại kỳ điều hành ngày 5/11, giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. So với kỳ điều hành ngày 3/11, giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 giảm 11,61%; xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III giảm 10,98%; dầu mazut giảm 11,29%. Giá dầu diesel giảm 0,44%.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học và 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Không trích lập đối với dầu diesel; không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Thời gian áp dụng mức giá mới bắt đầu từ 15 giờ ngày 5/11/2026. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán nhưng không được điều chỉnh trước thời điểm này.

Bộ Công thương cho biết sẽ phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Liên Bộ Công thương-Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp.