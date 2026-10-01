Giá xăng E5RON92, E10RON95-III tăng từ 15 giờ ngày 1/10

(Nguồn: Bộ Công thương)

Theo phương án điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương-Tài chính, từ kỳ điều hành này, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0,05S không cao hơn 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít. Giá dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít; không trích lập đối với xăng sinh học và dầu madút. Việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng đều ở mức 0 đồng.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 24/9 và 1/10 có diễn biến khác nhau giữa các mặt hàng. Giá xăng RON92 tăng 0,05%; xăng RON95 tăng 0,03%; trong khi dầu diesel giảm 3,65% và dầu madút tăng 5,49%.

Việc điều chỉnh giá được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định, chính sách hiện hành về thuế, Quỹ bình ổn giá xăng dầu.