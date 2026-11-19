Cụ thể, từ 15h ngày 19/11, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít so với giá tại kỳ điều hành trước. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít, giảm 745 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Giá diesel 0.05S không cao hơn 26.347 đồng/lít, giảm 475 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm mạnh nhất, còn 18.671 đồng/kg - thấp hơn 1.071 đồng/kg so với giá cũ.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut.

Với diễn biến mới này, giá xăng dầu của Việt Nam tiếp tục giữ ở mức thấp so giá xăng dầu tại các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11 quy đổi ra VND:

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11 và 19/11 như sau: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 5,81%).

Theo Reuters, thị trường xăng dầu thế giới ngày càng kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ dư thừa, khi hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz đã phục hồi về mức xấp xỉ trước chiến tranh. Bên cạnh đó, số liệu công bố hôm 18/11 cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, cũng gây sức ép lên triển vọng thị trường.

“Thị trường dầu mỏ đang bị giằng co giữa các yếu tố cơ bản gây áp lực giảm giá và những rủi ro địa chính trị thúc đẩy giá tăng. Lượng tồn kho gia tăng có thể gây sức ép lên giá dầu trong một ngày, nhưng những gián đoạn nguồn cung chưa được giải quyết có thể khiến phần bù rủi ro tiếp tục tồn tại trong thời gian dài hơn”, bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova, nhận định.

Giá dầu cũng chịu áp lực từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất, qua đó làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và khiến nhu cầu dầu mỏ tăng chậm lại. Đồng thời, động thái này có thể củng cố sức mạnh của đồng USD, khiến dầu thô định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bên ngoài nước Mỹ khi thanh toán bằng các đồng tiền khác.

“Giá dầu suy yếu phần nào giúp giảm bớt áp lực đối với những người lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, câu hỏi hiện nay không còn đơn thuần là liệu FED có tăng lãi suất trong tháng 12 hay không, mà là mức tăng sẽ lớn đến đâu. Điều này tiếp tục hỗ trợ đồng USD, cản trở mọi nỗ lực phục hồi của thị trường dầu mỏ”, các nhà phân tích tại công ty môi giới PVM nhận định trong báo cáo ngày 18/11.

Dù vậy, những rủi ro đối với nguồn cung dầu từ Trung Đông vẫn hiện hữu trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Thị trường hiện cũng đang chờ đợi hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga, nhằm tìm kiếm những tín hiệu về triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hai cuộc xung đột này đã gây xáo trộn thị trường dầu mỏ toàn cầu.