Giá xăng E5, E10 tiếp tục giảm, dầu diesel hạ 1.370 đồng/lít

Giá xăng E5, E10 và dầu diesel đồng loạt giảm từ tối 3.11, trong đó xăng E10 RON95 còn 23.231 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít. Ảnh: Tuấn Đông

Theo thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu phổ biến từ 22h ngày 3.11 được điều chỉnh như sau:

- Xăng E5 RON92: 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít.

- Xăng E10 RON95-III: 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít.

- Dầu diesel: 28.876 đồng/lít, giảm 1.370 đồng/lít.

- Dầu mazut: 23.974 đồng/kg, tăng 378 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành sớm hơn lịch thông thường do giá cơ sở xăng giảm trên 10% so với kỳ liền trước, vượt ngưỡng quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19.3.2026 của Chính phủ.

Trước đó, từ 0h ngày 1.11, giá E5 RON92 giảm 1.804 đồng/lít, E10 RON95 giảm 1.575 đồng/lít. Như vậy, sau hai kỳ điều hành, giá E5 RON92 giảm tổng cộng 2.824 đồng/lít, E10 RON95 giảm 2.503 đồng/lít.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới đi xuống và chính sách đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027 theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP. Trước đó, thuế suất áp dụng với xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8% và E10 là 7%.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 29.10 và 3.11 giảm ở hầu hết các mặt hàng. Xăng RON92 ở mức 127,4 USD/thùng, giảm 8,04%; xăng RON95 ở mức 127,9 USD/thùng, giảm 8,05%; dầu diesel còn 164,3 USD/thùng, giảm 4,78%. Riêng dầu mazut tăng 1,92%, lên 826 USD/tấn.

Trong kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng sinh học, không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut; đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng.

Theo số liệu của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ngày 3.11, giá xăng tại Việt Nam ở mức không cao hơn 23.231 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (32.550 đồng/lít), Campuchia (31.887 đồng/lít), Trung Quốc (36.125 đồng/lít) và Lào (49.620 đồng/lít).

Giá dầu diesel tại Việt Nam là 28.876 đồng/lít, trong khi Thái Lan ở mức 33.333 đồng/lít, Campuchia 35.676 đồng/lít, Trung Quốc 33.032 đồng/lít và Lào 41.364 đồng/lít. Mức giá giữa các nước còn chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế, trợ giá và cơ chế điều hành riêng.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.