Giá xăng E10RON95-III vượt 27.000 đồng/lít

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Công Thương, từ 15h ngày 24/9, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17/9 và kỳ 24/9: 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,18%); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,66%); 173,328 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 5,1%); 657,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 5,57%).

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 24/9

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.