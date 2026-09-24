Giá xăng E10RON95-III tăng lên thành 27.087 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo giá mới từ 15 giờ ngày 24-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Bộ Công thương, tại kỳ điều hành chiều 24-9, liên bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Giá bán tối đa của xăng, dầu đều được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên 26.397 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên 27.087 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên 30.497 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, lên 19.472 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, mức giá xăng dầu thế giới tuần qua chịu tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và các diễn biến liên quan đến đàm phán giữa Iran và Mỹ. Trong kỳ điều hành từ ngày 17-9 đến 24-9, giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng. Cụ thể, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 giảm 0,18%; giá RON95 dùng để pha chế E10RON95-III tăng 0,66%; giá dầu diesel giảm 5,1%; giá dầu mazut giảm 5,57%.