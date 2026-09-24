Giá xăng E10RON95-III tăng lên hơn 27.000 đồng/lít

Theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên tối đa 26.397 đồng/lít. Xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên 27.087 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên mức tối đa 30.497 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, lên 19.472 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 23/9. Giá dầu Brent tăng 3,86%, lên 103,1 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 1,81%, lên 92,16 USD/thùng. Diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông được đánh giá là một trong những yếu tố có thể tiếp tục tác động đến thị trường dầu thế giới.