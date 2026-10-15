Giá xăng E10RON95-III giảm hơn 1.200 đồng/lít

Xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Giá xăng giảm đến hơn 1.200 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu madút. Ở chiều chi sử dụng, dầu madút được chi 500 đồng/kg từ Quỹ, trong khi xăng sinh học và dầu diesel không chi sử dụng Quỹ.

Như vậy, sau hơn 1 tháng tăng giá liên tiếp, giá xăng dầu trong nước tạm dừng đà tăng. Giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giá xăng dầu tại các nước lân cận như: Thái Lan, Lào, Campuchia…

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.