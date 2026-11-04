Giá xăng E10RON95-III giảm gần 1.000 đồng/lít, về mức 23.231 đồng

Theo thông báo mới nhất, kể từ 22h ngày 3/11, các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giá.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít). Riêng giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg lên 23.974 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/11

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran; hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia có dấu hiệu cải thiện; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/10 và ngày 3/11 như sau: 127,413 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,04%); 127,913 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,05%); 164,317 USD/thùng dầu diesel0,05S (giảm 4,78%); 826,003 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,92%).

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Trước đó, giá xăng dầu trong nước áp dụng theo kỳ điều hành ngày 1/11: Giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít - giảm 1.804 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% ; giá xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít - giảm 1.575 đồng/lít sau khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt giảm về 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10.