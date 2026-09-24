Giá xăng E10 vượt 27.000 đồng/lít, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 27.080 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 24/9.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.260 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.450 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.390 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.080 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 550 đồng/lít lên 30.490 đồng/lít; dầu mazut tăng 280 đồng/kg lên 19.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có báo cáo công khai tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong quý II/2026.

Theo đó, trong quý II, nguồn Quỹ BOG từ hoạt động trích lập, chi sử dụng thông thường không phát sinh khoản trích lập hay chi sử dụng. Số dư đầu kỳ ở mức 195 tỷ đồng, phát sinh thêm 1 tỷ đồng tiền lãi, qua đó nâng số dư cuối kỳ lên 196 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn Quỹ BOG từ khoản tạm ứng ngân sách Nhà nước (NSNN) có quy mô lớn hơn đáng kể.

Đầu kỳ, số dư của nguồn này là 702 tỷ đồng. Trong quý, tổng số tiền trích Quỹ BOG đạt 1.886 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền sử dụng là 873 tỷ đồng. Số dư cuối kỳ theo đó đạt 1.715 tỷ đồng.

Như vậy, nếu cộng 2 nguồn, tổng số dư Quỹ BOG tại thời điểm cuối quý II/2026 đạt khoảng 1.911 tỷ đồng.