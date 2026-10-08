Giá xăng E10 tiếp tục tăng, tiến sát mốc 30.000 đồng mỗi lít

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít lên mốc 27.703 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít lên mức 28.254 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg lên mức 21.092 đồng/kg.

Chiều ngược lại, cơ quan điều hành đã giảm 589 đồng/lít dầu diesel 0.05S về mốc 29.128 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời cũng không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, ngoại trừ mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất ngày 1-10, giá xăng dầu cũng đồng loạt tăng.

Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá xăng dầu tuần qua chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố với xu hướng tăng giảm tùy mặt hàng.

Nguyên nhân là do cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran định trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…