Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính chiều 19/11, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Như vậy, từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã có 5 kỳ được điều chỉnh giảm; dầu diesel một lần giữ nguyên và 4 kỳ hạ. Tổng cộng, mỗi lít xăng E10 hạ 6.630 đồng, dầu diesel thấp hơn 3.900 đồng so với cuối tháng trước.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mỗi lít xăng sinh học 200 đồng, dầu mazut 800 đồng/kg. Nhà điều hành cũng ngừng sử dụng quỹ đối với dầu diezen.

Nguồn: Bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn,…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%);

103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).