Giá xăng E10 tăng mạnh gần 1.500 đồng mỗi lít

Giá xăng E10 lên mức mới 27.087 đồng mỗi lít

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên mức 26.397 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, lên mức 27.087đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên mức 30.497 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, lên mức 19.472đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời cũng ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn. Trước đó, các mặt hàng được chi sử dụng quỹ với xăng sinh học là 1.250 đồng/lít; dầu diesel là 2.000 đồng/lít; dầu mazut: 1.250 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, mức giá xăng dầu thế giới tuần qua chịu tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và các diễn biến liên quan đến đàm phán giữa Iran và Mỹ. Trong kỳ điều hành từ ngày 17-9 đến 24-9, giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng.

Cụ thể, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 giảm 0,18%; giá RON95 dùng để pha chế E10RON95-III tăng 0,66%; giá dầu diesel giảm 5,1%; giá dầu mazut giảm 5,57%.