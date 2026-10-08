Giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức tối đa 27.703 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít. Như vậy, giá xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 551 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống còn 29.128 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên 21.092 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut; đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 1/10, xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, lên 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, lên 27.189 đồng/lít. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống 29.717 đồng/lít, còn dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.

Liên quan đến cơ chế điều hành, Bộ Công Thương đang đề xuất cho doanh nghiệp đầu mối và phân phối độc lập tự quyết giá bán xăng dầu theo cơ chế thị trường. Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nguồn cung, bảo đảm đủ xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel trong quý IV/2026.

Trên thị trường thế giới, tuần qua giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi dầu WTI giảm 1,6%. Sang tuần này, giá dầu quốc tế ít biến động, dầu Brent duy trì trên 100 USD/thùng.