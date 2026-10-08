Giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít

Hôm nay 8/10, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên 27.703 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống 29.128 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng (Ảnh: Hồng Hạnh).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ngưỡng 200 đồng, nhưng không chi quỹ.

Hiện Bộ Công thương đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, việc để doanh nghiệp tự tính giá, quyết định giá xăng dầu thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Thay vì liên Bộ Công thương - Tài chính đưa ra giá cơ sở điều hành, doanh nghiệp chủ động tính toán, quyết định giá bán lẻ dựa trên công thức chung.

Theo công thức tính giá chung được nêu tại dự thảo Nghị định, giá bán lẻ = giá mua + chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + thuế.

Trong đó, giá mua và chi phí tạo nguồn được doanh nghiệp xác định theo thực tế kinh doanh.

Chi phí kinh doanh định mức là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước (chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế, riêng dầu mazut là chi phí bán buôn) của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (đã bao gồm chi phí dành cho thương nhân phân phối xăng dầu).

Chi phí này được đề xuất áp dụng chi phí kinh doanh định mức khởi điểm và được điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức hàng năm theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI).