Giá xăng E10 tăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 8/10 được điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít.

Xăng E10 tăng 1.065 đồng/lít lên 28.254 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức tối đa 29.128 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh này, xăng E10RON95-III tiếp tục cao hơn xăng E5RON92 khoảng 551 đồng/lít.

So với kỳ điều hành ngày 1/10, mức tăng giá xăng lần này cao hơn đáng kể. Tại kỳ điều hành trước, xăng E5RON92 chỉ tăng 172 đồng/lít, còn xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tiếp tục giảm giá nhưng mức giảm đã thu hẹp so với kỳ trước. Ngày 1/10, mặt hàng này giảm 780 đồng/lít, xuống mức 29.717 đồng/lít.

Dầu mazut cũng duy trì xu hướng tăng. Sau khi tăng 919 đồng/kg tại kỳ điều hành trước, mặt hàng này tiếp tục tăng thêm 701 đồng/kg trong kỳ điều hành ngày 8/10.

Diễn biến trái chiều giữa các nhóm sản phẩm cho thấy tác động của thị trường thế giới đến từng mặt hàng không hoàn toàn đồng nhất, trong bối cảnh giá dầu quốc tế vẫn ở mức cao.

Trong bối cảnh giá xăng dầu có xu hướng tăng mạnh tại một số kỳ điều hành gần đây, yêu cầu bảo đảm nguồn cung trong nước tiếp tục được cơ quan quản lý đặt lên hàng đầu, đặc biệt đối với dầu diesel.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 được phân giao, đồng thời bám sát kế hoạch thực hiện tổng nguồn theo từng quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động dự báo diễn biến thị trường, xây dựng phương án ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung. Cùng với đó là thực hiện nghiêm quy định về dự trữ xăng dầu, bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước trong các tình huống phát sinh.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, chủ động xây dựng kế hoạch nhập khẩu và tăng cường mua sản phẩm từ hai nhà máy sản xuất xăng dầu trong nước nhằm bảo đảm nguồn cung.

Động thái này đặc biệt có ý nghĩa đối với dầu diesel - mặt hàng có vai trò quan trọng đối với vận tải, sản xuất và nhiều hoạt động kinh tế - trong những tháng cuối năm.

Cùng với câu chuyện nguồn cung, cơ chế điều hành giá xăng dầu cũng đang được đặt ra trong quá trình hoàn thiện Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Tại dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối độc lập được đề xuất tự quyết định giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật về giá và cơ chế thị trường.

Nếu được áp dụng, cơ chế này sẽ tạo dư địa lớn hơn cho doanh nghiệp trong việc quyết định giá bán, đồng thời mở rộng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là khả năng kiểm soát cạnh tranh và ngăn ngừa nguy cơ một số thương nhân có vị thế lớn tác động đến mặt bằng giá thị trường.

Tại họp báo thường kỳ ngày 7/10, đại diện Bộ Công Thương đã trao đổi thêm về đề xuất này và cho rằng khả năng thương nhân đầu mối có thể chi phối hoàn toàn giá bán trên thị trường là khó xảy ra.

Việc chuyển mạnh hơn sang cơ chế thị trường vì vậy vẫn cần đi kèm các công cụ giám sát, minh bạch thông tin và bảo đảm cạnh tranh, nhằm tránh những biến động bất lợi đối với người tiêu dùng.