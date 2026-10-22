Giá xăng E10 RON95 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Chiều 22/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước.

Xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ngược chiều với xăng, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với xăng ở mức 300 đồng/lít.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp đầu mối cũng đã công bố giảm thêm 350 đồng/lít với các loại xăng dầu so với giá nhà nước công bố. Cụ thể, Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít, áp dụng đến hết ngày 29/10. Trong khi đó, PV Oil giảm 350 đồng/lít, cũng duy trì mức giá này đến hết ngày 29/10.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp sau 6 phiên tăng, dầu diesel bật tăng sau một phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.