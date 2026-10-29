Giá xăng E10 RON 95 tăng hơn 500 đồng/lít

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít, lên mức 26.020 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 tăng 520 đồng/lít, lên 25.730 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 690 đồng/lít, lên 30.240 đồng/lít; dầu mazut tăng 220 đồng/kg, lên 23.590 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước quay đầu tăng sau hai kỳ điều hành giảm mạnh, trong khi dầu diesel ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp. Mặt bằng giá các mặt hàng nhiên liệu này tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Liên quan đến công tác điều hành giá xăng dầu, tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%.

Theo phương án được đề xuất, chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, với thời hạn hoàn thành trước ngày 1/11.

Nếu được thông qua, phương án này sẽ là một trong những giải pháp chính sách thuế được xem xét nhằm hỗ trợ công tác điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn phụ thuộc vào kết quả rà soát và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng sau 2 phiên giảm mạnh, dầu diesel có 2 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.