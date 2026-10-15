Giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.225 đồng/lít

Giá xăng "quay đầu" giảm trong kỳ điều chỉnh giá bán lẻ chiều 15-10. Ảnh: Hải Quân

Theo đó, từ 15h ngày 15-10, giá xăng E5 RON 92 giảm 732 đồng/lít, có giá không cao hơn 26.971 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giảm 1.225 đồng/lít, về mức 27.029 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có lần giảm giá đầu tiên sau 6 lần tăng giá liên tiếp từ cuối tháng 8 đến nay. Trong khi đó, dầu diesel giảm 22 đồng/lít, về mức 29.106 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg, lên mức 22.135 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 44 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 22 lần, giảm 20 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 19 lần, giảm 22 lần và 3 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 10 lần tăng giá, 7 lần giảm giá.