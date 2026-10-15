Giá xăng E10 RON 95 giảm hơn 1.200 đồng/lít

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h ngày 15/10, giá xăng E5 RON 92 giảm 730 đồng/lít, xuống còn 26.970 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 giảm 1.230 đồng/lít, về mức 27.020 đồng/lít.

Ảnh minh hoạ.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel giảm 20 đồng/lít, xuống còn 29.100 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut tăng 1.040 đồng/kg, lên mức 22.130 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng và chi sử dụng quỹ đối với dầu mazut ở mức 500 đồng/lít.

Như vậy, sau 6 phiên tăng liên tiếp, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm. Giá dầu diesel tiếp tục đi xuống, trong khi dầu mazut ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo thông tin từ cơ quan điều hành, mặt bằng giá các loại nhiên liệu tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực.

Về tình hình Quỹ bình ổn giá xăng dầu, số liệu đến hết ngày 30/6 cho thấy số dư quỹ đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II.

Trong quý II, tổng số tiền trích lập quỹ đạt hơn 1.886 tỷ đồng, trong khi số tiền chi sử dụng quỹ là hơn 873 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Liên quan đến cơ chế điều hành giá xăng dầu, tại dự thảo nghị định mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất loại bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi các công cụ bình ổn giá.

Thay vào đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định cho phép cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp điều hành giá trong trường hợp cần thiết, bao gồm quy định giá tối đa, khung giá hoặc giá cụ thể trong một thời hạn nhất định.

Dự thảo cũng đề cập việc hoàn trả khoản ngân sách Nhà nước đã tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời bổ sung chế tài đối với các thương nhân chậm thực hiện quyết toán.

Những đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan quản lý nghiên cứu điều chỉnh cơ chế bình ổn và điều hành giá xăng dầu, hướng tới hoàn thiện quy định quản lý thị trường nhiên liệu trong thời gian tới.