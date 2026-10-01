Giá xăng E10 lên gần 27.200 đồng/lít, dầu diesel quay đầu giảm

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 27.180 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 1/10.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 170 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 100 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.560 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.180 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít xuống 29.710 đồng/lít; dầu mazut tiếp tục tăng 920 đồng/kg lên 20.390 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với mặt hàng dầu diesel.

Tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu tổ chức mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết cấp có thẩm quyền đã nhất trí về định hướng điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường. Khi nghị định mới có hiệu lực, giá xăng dầu sẽ do thị trường và doanh nghiệp quyết định thay vì Nhà nước quy định giá bán lẻ tối đa theo từng kỳ điều hành hiện tại.

Theo đó, dự thảo nghị định chỉ đưa ra công thức tính giá, gồm giá mua, cước phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh, định mức lợi nhuận, thuế, phí... Trong đó, Nhà nước quy định chi phí kinh doanh định mức và có cơ chế điều chỉnh hàng năm theo biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Định kỳ 3 năm, khoản chi phí này sẽ được rà soát trên cơ sở chi phí thực tế của doanh nghiệp để áp dụng cho thời kỳ tiếp theo.

Các yếu tố như giá mua, cước phí tạo nguồn được xác định theo chi phí thực tế của doanh nghiệp, còn lợi nhuận do doanh nghiệp tự xác định; các khoản thuế, phí thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Khi không còn cơ chế Nhà nước công bố giá bán lẻ tối đa theo từng kỳ điều hành, mỗi doanh nghiệp có thể đưa ra một mức giá khác nhau tùy thuộc vào giá mua, cước phí, chi phí kinh doanh, mức lợi nhuận và chính sách chiết khấu.

Về nghĩa vụ niêm yết và kê khai giá xăng dầu trong bối cảnh giá theo cơ chế thị trường, ông Linh cho biết trong trường hợp giá thị trường biến động, doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá ngay trong ngày. Khi đó, nghĩa vụ niêm yết giá phải được thực hiện đầy đủ và cơ quan quản lý sẽ tăng cường hậu kiểm.