Giá xăng E10 giảm mạnh về gần mốc 25.000 đồng mỗi lít

Đây là phiên giảm giá xăng thứ hai liên tiếp, sau lần giảm trước ngày 15-10.

Theo đó, xăng E5 giảm 1.610 đồng/lít về mốc 25.361 đồng/lít; xăng E10 giảm 1.816 đồng/lít về mốc 25.213 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg lên 23.373 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học 300 đồng/lít. Mức trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut là 0 đồng. Liên bộ không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng trong danh mục điều hành giá.

Theo Bộ Công Thương, việc điều hành giá xăng dầu tuần qua chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố với xu hướng tăng giảm tùy mặt hàng.

Nguyên nhân do việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Việc điều hành giá và vận hành quỹ bình ổn áp dụng từ 15h ngày 22-10, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.