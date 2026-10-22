Giá xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng/lít từ chiều 22/10

Giá xăng đồng loạt giảm, dầu tăng

Theo thông tin điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương, từ 15 giờ ngày 22/10/2026, giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo diễn biến của thị trường thế giới.

Giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít từ 15 giờ ngày 22/10/2026

Đáng chú ý, hai mặt hàng xăng sinh học đều giảm hơn 1.600 đồng/lít. Trong đó, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với mức giá tối đa hiện hành.

Xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 25.213 đồng/lít. Với mức điều chỉnh này, giá xăng E10RON95-III thấp hơn xăng E5RON92 là 148 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức không cao hơn 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg, lên mức không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học. Mức trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut là 0 đồng/lít, kg. Đồng thời, không thực hiện chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng trên.

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ được áp dụng từ 15 giờ ngày 22/10/2026 theo Quyết định số 2774/QĐ-BCT cùng ngày của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Giá xăng dầu thế giới biến động trái chiều

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 15/10 đến ngày 22/10/2026 chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có thông tin nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia, sự cố cháy tàu dầu tại eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Những diễn biến này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, giá xăng RON92 bình quân ở mức 132,362 USD/thùng, giảm 7,18% so với kỳ trước. Giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III đạt 133,488 USD/thùng, giảm 8,39%.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S tăng 1,76%, lên mức 168,012 USD/thùng; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 3,76%, lên mức 800,640 USD/tấn.

Đối với việc giá xăng E10RON95-III thấp hơn xăng E5RON92, Bộ Công Thương cho biết, chênh lệch giá thành phẩm xăng RON95 và RON92 trên thị trường thế giới kỳ này chỉ ở mức 1,126 USD/thùng, tương đương khoảng 182 đồng/lít.

Bên cạnh đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10RON95-III là 7%, thấp hơn mức 8% áp dụng đối với xăng E5RON92. Sự chênh lệch về thuế cùng các yếu tố đầu vào hình thành giá khiến giá cơ sở xăng E10RON95-III thấp hơn 148 đồng/lít so với xăng E5RON92.

Đáng chú ý, theo số liệu so sánh của Bộ Công Thương ngày 22/10, giá xăng dầu Việt Nam tiếp tục ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 25.213 đồng/lít, trong khi tại Lào là 48.276 đồng/lít, Campuchia 32.010 đồng/lít và Trung Quốc 35.017 đồng/lít. Giá dầu tại Việt Nam không cao hơn 29.550 đồng/lít, thấp hơn mức giá được ghi nhận tại các quốc gia nêu trên.

Về thời gian điều chỉnh, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán theo quy định, nhưng không được điều chỉnh tăng trước 15 giờ và không được điều chỉnh giảm muộn hơn 15 giờ ngày 22/10/2026.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá xăng dầu phù hợp, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn thị trường.