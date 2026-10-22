Giá xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 22-10, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng giảm, giá dầu diesel và dầu mazut tăng.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tối đa 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III tối đa 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tối đa 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tối đa 23.373 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở phường Bảo An.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 22-10 như sau: Xăng E10 RON 95-V giá 25.710 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giá 24.910 đồng/lít; dầu diesel giá từ 29.250 đồng đến 30.650 đồng/lít; dầu hỏa giá 30.050 đồng/lít.

DẠ NGUYỆT